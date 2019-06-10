Фестиваль искусств пройдет в сирийском Дейр-эз-Зоре в честь завершения Рамадана

Дамаск, 8 июня. При участии 50 местных предприятий и ряда компаний и учреждений государственного сектора на площади в Дейр-эз-Зоре пройдет Фестиваль искусств. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Член исполнительного офиса Дейр-эз-Зора, глава комитета фестиваля, Хасан аль-Мугайр, сказал, что фестиваль пройдет уже в конце Рамадана из-за растущей активности коммерческого движения на рынках во время священного месяца.

Он отметил, что коммерческая деятельность связана с продуктами питания, одеждой, медицинскими товарами, бытовой техникой, мебелью и мобильными телефонами. Кроме того, в фестивале примут участие представители Сирийской торговой организации, Амранской компании по производству цемента и строительных материалов, Университета Аль-Фурат и ряда НПО, которые предлагают свою продукцию по специально сниженным ценам.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут культурные, художественные, театральные и исторические выставки.

Мутанна Джаджан, представитель одного из торговых мероприятий, участвующих в продовольственном стенде, объяснила, что главная цель их участия — поддержать детей Дейр-эз-Зора и подчеркнуть возвращение к нормальной жизни в нем, а также поощрять продажу продуктов по сниженной цене.

Ряд граждан подтвердили, что такие мероприятия предоставляют им много продуктов и необходимых материалов по низким ценам, особенно во время праздника Ид аль-Фитр. Они также подчеркнули, что фестиваль является отражением состояния восстановления, которое переживает Дейр-эз-Зор после того, как он был очищен от терроризма.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования наступления священного месяца Рамадан в сирийской провинции Эс-Сувейда прошло благотворительное мероприятие для женщин. Основная цель празднования — помочь семьям погибших и пострадавших в бою сирийских солдат.