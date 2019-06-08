«Отбивают своего, у них такая задача»: эксперт объяснил поддержку Голунова либеральными журналистами

Москва, 8 июня. Адвокаты призвали не судить о виновности или невиновности журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который был задержан в Москве по делу о наркотиках, только по его профессии или заслугам. Они подчеркнули, что в этом вопросе разберется следствие.

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал развернувшуюся кампанию в защиту Голунова нормальной и естественной. По его словам, это журналистская солидарность. Он также напомнил, что закон един для всех.

«Человек с ужасной репутацией должен получить все процессуальные гарантии, как и если человек так называемая совесть нации», — сказал эксперт.

Аграновский заявил, что совершил ли Голунов преступление или нет, разберутся профессионалы. Правовед добавил, что следствие не должно поддаваться никакому давлению, а шумиха вокруг журналиста лишь сделает расследование более тщательным.

«Будет невиновен — я буду рад, окажется виновен — ну, таков закон», — сказал Аграновский.

Он в то же время обратил внимание на постулат либеральных журналистов, который заключается в том, что «свои у них всегда не виновны».

«Что бы это ни было — им не важно. А чужой всегда не прав. Я прекрасно знаю эту среду, о соблюдении законности там нет речи. Они просто отбивают своего, у них такая задача. Отдать должное можно им только в том, что они сплочены и организованны, но им нельзя давать преимущество», — пояснил Аграновский в беседе с РАПСИ.

Адвокат Василий Бурдюг в свою очередь напомнил, что есть масса примеров, когда люди, обладающие всеми признаками добропорядочности, на деле оказывались совершенно другими. Он отметил, что преступники зачастую ведут себя очень прилично и не афишируют свою криминальную деятельность.

«Говорить, что человек не преступник, потому что он хороший — это неприемлемо для юриста или сотрудника правоохранительных органов. Это довод для бабушек у подъезда», — отметил специалист в области права.

Такой же позиции придерживается адвокат Сергей Поляков. Он подчеркнул, что в случившемся разберутся сотрудники правоохранительных органов и дадут оценку действиям задержанного.

«А по поводу принадлежности к профессиональному сообществу — нельзя судить о виновности или невиновности человека, потому что он хороший парень. Каждый день кого-то задерживают с наркотиками, но никто не кричит, что это хороший человек и ничего не совершал», — заявил Поляков.

Накануне утром стало известно о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По заявлению московской полиции, при досмотре у сотрудника СМИ нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что это был мефедрон.