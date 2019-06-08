Власти Судана поблагодарили Эфиопию за налаживание сотрудничества

Хартум, 8 июня. Переходный военный совет Судана поблагодарил власти Эфиопии за совершаемые ими шаги по налаживанию сотрудничества, а также подтвердил готовность к переговорам.

«Военный совет благодарит Эфиопию за ее усилия по сближению позиций», — сообщает телеканал Al Hadath в Twitter.

Накануне руководство республики сделало обращение к народу, в котором призвало суданцев не поддаваться на провокации против сотрудников Сил быстрого реагирования.

Напомним, что 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и о начале переходного периода.

Министерство иностранных дел России призвало Хартум разрешить кризисную ситуацию мирным путем. Москва также приветствовала решение переходного военного совета Судана создать технократическое правительство и провести выборы в 2020 году.

В то же время она призвала новые суданские власти разрешать все внутриполитические конфликты только мирным путем и на основе национального диалога.