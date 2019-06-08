В Сербии используют банкноты США для антиамериканской акции. Колонка Владимира Тулина

По всей Сербии начался флешмоб, который заключается в том, что на денежных знаках иностранных государств пишут на английском или сербском языках «Косово — это Сербия» или «Косово — сердце Сербии».

Эта массовая акция в поддержку целостности страны зародилась среди сербских болельщиков на трибунах стадиона во время футбольного матча Лиги чемпионов. После того на банкноты евро и долларов США были нанесены эти патриотические надписи, их сфотографировали и выложили в Интернет вместе с другими фото с матча в Сербии.

В Сети оценили идею — она очень понравилась, и сотни сербов по всей стране стали делать надписи о принадлежности Косово на иностранной валюте. Судя по фотографиям в Интернете, кроме долларов и евро, для этой цели активно используют албанские леки и турецкие лиры.

Народный флешмоб дошел и до властей Сербии. Патриотический лозунг со своими автографами поставили на долларах США депутаты парламента Сербии. Присоединился к акции и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Он выложил в Интернет свою фотографию с надписанной 100-долларовой банкнотой в руках и объяснил это следующим образом.

«Пригласили меня присоединиться к акции, которая проходит в социальных сетях, — пояснил он. — У меня не было иностранных денег, и те, кто просил меня, дали мне 100 долларов, чтобы я мог написать на них «Косово — это Сербия», что я и сделал на кириллице и подписался».

Здесь же он объявил, что всегда пишет только на кириллице.

В ответ на это посольство США в Сербии выразило официальный протест, в котором говорилось: «Вместо того чтобы портить банкноту с образом великого американского ученого и государственного деятеля Бенджамина Франклина министру Дачичу следовало бы подумать о его словах: «Воюй со своими пороками, а живи в мире с соседями!».

Очевидно, американцы под миром с соседями имеют в виду отгораживание от них стеной, подобной той, что они возводят на своей границе с Мексикой.

Главный сербский дипломат вышел за рамки дипломатического этикета и ответил коротко и точно: «Косово это не наши соседи, а наша земля, которую у нас украли с помощью США».

Также он призвал сербов делать такие надписи на банкнотах всех стран, которые признали независимость незаконного государства Косово.

Появилась и надпись на русском языке. Сербский доброволец Владан Кубурович, воевавший в подразделениях ДНР, после возвращения в Сербию написал на банкноте в 500 украинских гривен перед тем как отнести ее в обменное бюро: «Саван Украине! Героям в срало!». Таким образом он перефразировал любимый лозунг украинских фашистов — бандеровцев.