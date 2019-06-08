Пресс-секретарь Алибасова наглядно показал, как продюсер перепутал "Крот" с соком

Москва, 8 июня. Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил, как продюсер смог перепутать бутылку сока с жидкостью для очистки труб. В распоряжении Федерального агенства новостей оказалось фото злополучной полки на кухне продюсера.

Как напомнил Горжанкин, у продюсера плохое зрение и он был без очков, когда по ошибке выпил химическое средство. По фотографии видно, насколько схожи между собой бутылки. Кроме того, жидкость не имеет сильного химического запаха, а у крышки нет дополнительного фиксатора, хотя это опасная жидкость, отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что сумму компенсации ущерба здоровью Алибасова определят в ближайшее время. После этого будет подано и исковое заявление в суд.

«Иск направят в суд. Близкие Бари Каримовича надеются, что с помощью него они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей», — пояснил Горжанкин.

Ранее сообщалось, что в суд с исковым заявлением намерена обратиться супруга продюсера — Лидия Федосеева-Шукшина. Ответчиком по иску будет ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).

«Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», – пояснил пресс-секретарь Алибасова.

Представители производителя "Крота" пока никак не отреагировали на заявление семьи Алибасова. Ранее сообщалось, что известный продюсер отравился жидкостью для прочистки труб и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, пишет News.ru.