Убийц вступившегося за беременную девушку спортсмена ищут в Москве

Москва, 8 июня. Следователи завели уголовное дело из-за убийства мужчины в драке на юго-западе Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, тело мужчины 1985 года рождения обнаружили в ночь на субботу около пруда на территории парка по улице Южнобутовская. Специалисты зафиксировали признаки насильственной смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты в настоящее время проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных лиц.

Как стало известно «Пятому каналу», погиб Сергей Чуев, он был мастером спорта по греко-римской борьбе. Спортсмен, по данным издания, вступился за беременную женщину, к которой приставали трое хулиганов.

В ответ на сделанное им замечание злоумышленники начали избивать мужчину, они нанесли ему несколько ударов руками и ногами в область головы. Обессиленный спортсмен упал в пруд, а хулиганы скрылись с места происшествия.

Ранее суд в Красногорске арестовал гражданина Армении Нарека Степаняна, который подозревается в причастности к убийству бывшего военного в Подмосковье. Молодой человек, напомним, пытался разнять дерущихся в поселке Путилково, в результате потасовки был ранен в грудь.