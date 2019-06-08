Рогозин рассказал, какими данными обмениваются Роскосмос и SpaceX

Санкт-Петербург, 8 июня. Американская космическая компания SpaceX делится с Роскосмосом деталями расследования аварии на корабле Dragon-2. Об этом журналистам рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в кулуарах ПМЭФ.

Он также заявил о готовности встретиться с руководителем SpaceX Илоном Маском, если тот посетит Россию, но специально приглашать коллегу не собирается, сообщает РИА Новости.

«Он не приедет на самом деле, у него бизнеса здесь нет. Он занятой человек. Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю», — пояснил глава Роскосмоса.

Рогозин также затронул тему недавнего решения властей США запретить своим космонавтам использовать российские ракеты-носители для полетов на орбиту. По словам топ-менеджера, Россия может привлечь американских юристов, чтобы разобраться, как именно будет действовать этот запрет, передает портал News.ru.

Напомним, что 3 мая компания SpaceX заявила о разрушении космической капсулы Crew Dragon во время испытаний. Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon разрабатывается в SpaceX для доставки в будущем людей на МКС. Однако нештатная ситуация во время испытаний ставит под угрозу отправку астронавтов на космическую станцию в текущем году.

Кроме того, поступала информация о том, что компания Илона Маска подает в суд на ВВС США. из-за отказа выделить средства на замещение российских ракетных двигателей РД-180. В SpaceX отметили, что те носители, которыми власти США предлагают заменить российские ракеты, еще даже не построены и не испытаны.