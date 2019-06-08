На открытии «Фабрики Станиславского» показали «Капитанскую дочку». ФАН-ТВ

Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова при поддержке министерства культуры России и министерства культуры Московской области второй раз проводят Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». С 7 по 16 июня в Москве и Подмосковье покажут 12 спектаклей, восемь из них — участники фестиваля.

Открытие «Фабрики Станиславского» проходило в музее-заповеднике Горки Ленинские. Место выбрано не случайно. В 1909 году Горки Ленинские купила вдова Саввы Морозова, а он в свое время был спонсором и меценатом МХТа при Станиславском.

Организаторы сделали фестиваль актерским. Главной наградой фестиваля является бюст Станиславского с надписью — «Верю!». Статуэткой отметят лучшие женские, мужские роли, и самый органичный актерский ансамбль.

«То, что основным критерием отбора для нас является Русский психологический театр — не случайно. Это то, на чем мы стоим и стоять будем, это основа. На Западе многие великие актеры как раз предпочитали именно школу Станиславского, и за рубежом он, равно как и МХАТ, почитается на уровне греческих богов», — поясняет художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

На фестивале покажут спектакли из самых различных регионов: будет представлена Пермь, Саратов, Екатеринбург. Многие постановки привезут из Петербурга. Кроме того, будет обучающая программа для студентов из Уфы, Самары, Ярославля и многих других городов. Как говорят организаторы из специально созданного цикла лекций молодые люди смогут узнать то, что они не услышат никогда и нигде.

«Вообще моя мечта сделать это — международным фестивалем, потому как не только у нас в России исповедуют систему Станиславского и Русский психологический театр. Поверьте, очень много коллективов и театров по всему миру, которые как раз исповедуют именно эту веру и следуют традициям Станиславского», — подчеркивает Безруков.

На открытии фестиваля зрители увидели музыкально-драматический эскиз по роману Пушкина «Капитанская дочка». Показ спектакля приурочили и 220-летию поэта и писателя.

«Артисты все хотят, чтобы я продолжил этот эскиз уже на сцене родного театра. Им понравилось работать, образы получились очень интересные, самобытные», — объяснил выбор постановки художественный руководитель фестиваля.

Для артистов постановка стала испытанием. Одно дело репетировать в театре в кондиционерах, а другое — на 30-градусной жаре.

«Жарко конечно, даже очень жарко. Мы надеемся, сейчас солнышко зайдет и будет полегче и намного попрохладнее, потому что сейчас будут и борода, и парики, и костюмы, и меха. Фестиваль — это всегда праздник и для нас, и для принимающей стороны, и, тем более, для гостей фестиваля. Это возможность пообщаться, познакомиться с новыми людьми в профессии, показать себя, режиссеру — показать свое детище. Я считаю, фестиваль — это шанс для каждого проявиться и что-то новое узнать, что-то открыть», — рассказал исполнитель роли Емельяна Пугачева Дмитрий Карташов.

Атмосфера на площадке непередаваема: настоящая пыль, взятие крепости, взрывы — все полыхает, конница, каскадеры. Зритель никогда не увидит таких спецэффектов в театре, а в реальной декорации кинодеревни ощущался ужас русского бунта, ощущалось то, о чем писал Александр Пушкин.