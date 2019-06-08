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ФАН-ТВ
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Наблюдатели не нашли никаких травм у госпитализированного журналиста «Медузы». ФАН-ТВ

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Представитель общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал журналистам, что ранее этим утром журналист издания Meduza Иван Голунов не жаловался на самочувствие.

«Каких-либо синяков дополнительных мы не выявили. В целом, на условия содержания Иван не жаловался. Он сообщил, что прибыл вчера ночью. Его возили на специальное медицинское обследование перед тем, как отвезти в изолятор временного содержания. Там были проведены обследования, касаемо  телесных повреждений, наличие которых не было выявлено медиками», — пояснил Мельников.

Напомним, Голунова сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее эксперты сообщили, что это наркотик метилэфедрон, массой порядка четырех граммов.

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Автор: Сергей Петров
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