Титов рассказал, как России войти в пятерку ведущих экономик мира

Санкт-Петербург, 8 июня. Российская экономика смогла стабилизироваться после нефтяного кризиса 2014 года и санкционного шока, однако она до сих пор не демонстрирует уверенного роста. Об этом в субботу заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который стал модератором дискуссионной площадки на ПМЭФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, доходы государства снижаются уже шестой год подряд. Чтобы догнать Германию, российская экономика должна расти по 5,5% в год, но прибыль от нефти не дает такого прироста ВВП.

Директор института экономики роста имени Столыпина Анастасия Алехнович в свою очередь отметила, что экономисты уже подготовили карту стратегии, которая, как ожидается, поможет РФ вырваться в первую пятерку сильнейших экономик мира.

Данная стратегия строится на изменении экономической модели с нефтяной на потребительскую. За пример взята стратегия развития Южной Кореи, Индии и Индонезии.

Институт Столыпина предлагает активно развивать энергоэффективные дома, технологическую безопасность, транспортную систему, экологию и цифровую экономику. В этом случае России удастся достичь постепенного и устойчивого экономического роста.

«Для достижения этих задач необходимо обеспечение качественными кадрами, особенно в регионах много неквалифицированных кадров. Важно снижение административного давления на бизнес и стимулирование инвестиций», — пояснила Алехнович.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к 2024 году войти в первую пятерку сильнейших экономик мира. Глава государства пояснил, что страна по паритету покупательской способности близка к пятерке мировых лидеров.