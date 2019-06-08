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Кузнецова рассказала о большей жестокости преступлений среди подростков

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Кузнецова рассказала о большей жестокости преступлений среди подростков

Санкт-Петербург, 8 июня. В России наблюдается больше групповых преступлений с участием подростков и больше – совершаемых с особой жестокостью. Об этом рассказала Федеральному агентству новостей уполномоченный по делам детей в РФ Анна Кузнецова в кулуарах ПМЭФ-2019.

«По нашей статистике, каждый третий ребенок был ничем не занят, не работал, не учился на момент совершения преступления, — рассказала Кузнецова. — Каждый пятый-четвертый преступник уже находился в конфликте с законом на момент совершения преступления». По мнению Кузнецовой, в России плохо работает вторичная профилактика. Дети совершают преступления потому, что их «повели не туда, куда нужно», считает детский омбудсмен. «Мы доказываем это статистикой: на 73% снизилось число детей, занятых в бесплатном дополнительном образовании. Да, оно выросло в платном, но мы понимаем, что запрос на бесплатную занятость растет», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что в национальном проекте по демографии учитывают эту проблему, но назвала и другие способы снизить подростковую преступность.

«Я считаю, если у детей появятся герои, за которыми нужно идти, если каждый взрослый будет примером, если журналисты будут писать о тех подростках, которые совершают подвиги – мы достойно реализуем этот национальный проект и не в абстрактных цифрах», — сказала Анна Кузнецова в разговоре с ФАН. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними, в России снижается. Но хотя подростковая преступность в целом снижается, детьми совершается больше групповых преступлений с особой жестокостью, отметила детский обмудсмен.

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Автор: Евгения Авраменко
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