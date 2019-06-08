Клинцевич о деле Голунова: Суд решит, виновен он или нет

Москва, 8 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на задержание журналиста издания Meduza Ивана Голунова, у которого при досмотре изъяли наркотические средства.

Сенатор выразил мнение, что в случае с Голуновым, как и с другими представителями СМИ, оппозиционные они или нет, необходимо руководствоваться действующим законодательством. Если человек совершил преступление, он обязан ответить за содеянное. Указал Клинцевич также и на презумпцию невиновности, согласно которой обвинить гражданина в содеянном может только суд.

«Нет необходимости говорить о том, хороший человек он или плохой. Существует презумпция невиновности, и правоохранительным органам строго в соответствии с действующим законодательством предстоит выяснить, виновен он или нет. А суд в свою очередь примет решение: виноват, не виноват. Все остальные разговоры — от лукавого», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич напомнил, что он патриот и всю свою жизнь служил стране, получив за свои заслуги восемь орденов, но даже это не освобождает его от ответственности.

«Если я совершил преступление, то я должен отвечать перед законом, поскольку перед ним все равны. Никаких других вариантов, если было совершено преступление, не может быть», — заключил он.

Напомним, Голунова сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Позднее эксперты сообщили, что это наркотик метилэфедрон, массой порядка четырех граммов.

В съемной квартире журналиста на Вешняковской улице полиция обнаружила «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Согласно данным экспертов, «часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов».

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».