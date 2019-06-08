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Константинов усомнился в невиновности Голунова

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Константинов усомнился в невиновности Голунова

Москва, 8 июня. Директор АЖУР, которое является издателем интернет-газеты «Фонтанка», Андрей Константинов усомнился в невиновности оппозиционного журналиста Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в хранении наркотиков, передает Федеральное агентство новостей.

Задержание Голунова вызвало общественный резонанс среди россиян. Ряд граждан предположили, что это могло произойти из-за оппозиционных взглядов журналиста. Однако многие отметили, что оппозиционные взгляды молодого человека не гарантируют того, что он не мог совершить преступление. 

ФАН поинтересовался мнением Константинова, может ли история с Голуновым отразиться на отношении к журналистам, которые придерживаются оппозиционных взглядов. Есть ли вероятность того, что этот скандал станет поводом для дальнейших поблажек и снисходительного отношения к ним со стороны государства.

Константинов усомнился в невиновности Голунова

Собеседник ФАН усомнился в невиновности молодого человека. Он отметил, что избранных не может быть, а значит решение о виновности или невиновности любого человека должен принимать суд.

«Я не знакомился с материалами дела, сам руками не трогал. Поэтому данное дело мне комментировать сложно, — признался Константинов. — Эмоциональную составляющую вчерашнего информационного потока комментировать не очень корректно: с самого начала говорить о том, что это «полицейский произвол», «кровавый Мордор» и все прочее. Потому что я в своей жизни видел в том числе и журналистов-расследователей, которые и употребляли наркотики, и продавали наркотики. К сожалению, у меня такой опыт был. Поэтому если это журналист, а тем более расследователь — то значит, что он не курит и не пьет? Это все глупости. К сожалению, жизнь бывает достаточно неприятной».

Напомним, журналиста задержали накануне на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками при досмотре у него изъяли 4 гр наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще 5 гр кокаина.

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Автор: Сергей Петров
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