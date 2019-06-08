Сирия, 8 июня. В Алеппо прибыл гуманитарный конвой в сопровождении российских военнослужащих. На северо-западе Хамы САА продолжает обмениваться ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам». ИГИЛ1* взяло на себя ответственность за теракты в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживает наступление САА на северо-запад Хамы.

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты джихадистов а Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают подкрепление на северо-западе Хамы и обменялись ударами с джихадистами.

«Исламское государство1: взяло на себя ответственность за два взрыва и налет на конвой SDF в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что якобы взяла в плен одного военнослужащего САА и уничтожила автомобиль правительственных сил в Хаме.

Провинция Алеппо

Как сообщает федеральное агентство ТАСС, в административный центр провинции Алеппо прибыл гуманитарный конвой, сопровождаемый группой российских военных. Жители района Хальвания, наиболее пострадавшего во время боевых действий, получили сотни продовольственных наборов с продуктами, в которые включены: рис, мука, сахар, тушенка и чай. Первыми гуманитарную помощь получили женщины с детьми. Местные власти постепенно восстанавливают дома и инфраструктуру, разрушенные боевиками в 2016 году в ходе боев за Алеппо. Постепенно жители возвращаются в дома из лагерей для беженцев. Власти помогают жителям с поиском работы и восстановлениям жилищ.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба военно-воздушные силы Сирии продолжили операцию по ликвидации опорных пунктов радикалов. С воздуха самолеты ударили по укреплениям джихадистов на подступах к городу Хазарин, Карса, Сафухан, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Информация о потерях среди джихадистов уточняется.

Провинция Ракка

Подконтрольный боевикам «Исламского государства» новостной портал «Амак», передал заявление боевиков ИГИЛ о том, что именно они причастны к двум терактам в Ракке и Дейр-эз-Зоре. ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел автомобиля YPG и заминированный автомобиль в Дейр-эз-Зоре, а также за сегодняшний взрыв в Ракке, в результате которого скончалось два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Хама

Как сообщает Twitter-канал TByoka Сирийская арабская армия (САА) направляет подкрепление к линии соприкосновения в Хаме после столкновений на северо-западном фронте с «Тахрир аш-Шам».

ВКС РФ оказывает поддержку сирийской армии с воздуха. Днем самолеты нанесли авиаудары по местам скопления боевиков и их укрытиям в районах городов Кафр-Зета, Мурек, а также в окрестностях деревень Аль-Джабин, Тель-Малах, Аль-Арбаин, Закят, Хасрайа. Как передает новостной портал Step News Agency, информация о потеря среди радикалов пока что уточняется.

По непроверенным данным оппозиционных источников, в районе деревни Аль-Джабин группа боевиков «Тахрир аш-Шам» захватила в плен солдата САА во время рейда, как передает канал Step News Agency. Пока что данная информация нуждается в подтверждении, так как правительственные СМИ не публиковали данных по пленным. Также канал сообщает, что оппозиционные группировки уничтожили в ходе обстрела из крупнокалиберных артиллеристских орудий боевую машину САА на фронте у города Кафр-Худ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)