ПМЭФ-2019 поставил рекорд по количеству участников и сумме контрактов​​​​​​​

Санкт-Петербург, 8 июня. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году поставил рекорд — на его полях заключили 650 контрактов на общую сумму 3,1 триллиона рублей. Об этом заявил советник президента РФ и зампред оргкомитета форума Антон Кобяков на пресс-конференции, где подвел итоги мероприятия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кобяков указал, что экономический форум, который в 23-й раз проводится в городе на Неве, прошел под девизом формирования устойчивого развития.

«Все участники форума поддержали повестку, потому что мировая неразбериха всем надоела», — добавил он.

Советник президента поблагодарил жителей Санкт-Петербурга за терпение, поскольку мировой площадкой для форума стала именно Северная столица, принявшая в 2019 году большое количество участников.

«Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: 145 стран мира, 1300 участников на уровне почетных руководителей и шесть глав государств, 14 стран на уровне президентов и премьеров. И главы ведущих международных организаций и объединений. 1300 иностранных компаний и более 2000 российских, 4800 журналистов со всего мира», — привел он данные.

По словам Кобякова, количество партнеров на ПМЭФ-2019 превысило прошлогоднее в 1,5 раза — 148 компаний посетили форум в этом году. В их числе две нефтяные компании Саудовской Аравии. Кроме того, впервые рекламодателем выступила американская корпорация Facebook.

Всего, уточнил советник президента, в рамках ПМЭФ прошло 170 дискуссий и 100 круглых столов.

«Особо отмечались взаимоотношения между странами ШОС и БРИКС, затрагивались перспективы развития СНГ», — указал он.

Самой крупной делегацией Кобяков назвал китайскую. На втором месте, по его словам, группа американских представителей, а затем британских.

«Форум был настолько силен, что никто и не заметил, что Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании. — Прим. ФАН) ушла в отставку», — заключил Кобяков.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и закончится 8 июня. В Северной столице состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Участники подписали ряд соглашений.

Среди главных гостей «Экспофорума» — президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, видные министры и предприниматели из разных стран.

Российский лидер пообещал внимательно проанализировать мнения предпринимателей, которые были высказаны в рамках различных дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы впоследствии учесть прозвучавшие предложения для улучшения бизнес-среды в стране.