РФС призвали защитить российские клубы от исключения из Лиги чемпионов

Москва, 8 июня. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал руководство организации защитить интересы российских клубов, которые оказались под угрозой исключения из Лиги чемпионов.

По его словам, в РФ есть несколько клубов, финансирование и заслуги которых дают им право участвовать в турнире. Поэтому сейчас очень многое будет зависеть от активности руководства клубов и федераций.

«В исполкоме РФС должны заниматься не вопросами расширения РПЛ и лимитом, а конкретными делами, связанными с защитой интересов наших клубов на европейской арене. Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется», — пояснил Колосков изданию «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что глава итальянского клуба «Ювентус» и президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньели предложили реформировать Лигу чемпионов. Сейчас участники Лиги чемпионов поделены на восемь групп по четыре клуба в каждой. Новые же правила оставят четыре группы по восемь команд. При этом сохранить свои места смогут лишь шесть первых команд в каждой группе. Таким образом, войти в турнир каждый год смогут лишь восемь новых команд. Учитывая невысокие показатели российских клубов в рейтинге УЕФА, они могут вылететь из Лиги.