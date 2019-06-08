Продюсер фильма о Началовой признался, что никогда не был ее поклонником

Москва, 8 июня. Продюсер будущего биографического фильма о певице Юлии Началовой Андрей Загорский рассказал, как он решился снять байопик о погибшей артистке, сколько денег вложат в производство картины и как эту идею восприняли ее родственники.

О съемках фильма стало известно еще весной, тогда СМИ писали о конфликте между семьей Началовой и продюсером картины. Однако, в итоге они смогли договориться и работа над фильмом продолжилась.

По словам Загорского, сейчас бытует мнение, что все, что происходит в последнее время вокруг имени Юлии Началовой, делается ее фанатами. Однако продюсер утверждает, что никогда не был поклонником творчества певицы.

"Я в жизни с ней всего несколько раз пересекался по творческой линии. Есть такая хорошая и талантливая девочка, и есть, у нас таких мало. Сейчас я решил взяться за эту картину, поскольку Юля — уникальная личность. У нас в шоу-бизнесе за всем стоят деньги, а она достигла всего сама с помощью своего таланта, а также своего отца Виктора. Она вышла с самых низов, и было бы неправильно, если бы эта история ушла в забвение", - рассказал Загорский в интервью Nation News.

Продюсер байопика уточнил, что в фильме не будет никакой «чернухи», только история о талантливой девочке, которая прославилась, попав на музыкальный конкурс. Над сценарием работают три человека, включая Загорского, в качестве материала сценаристы берут общеизвестные факты биографии Началовой, а также общаются с ее родными и друзьями.

Средства на съемки дали инвесторы, общий бюджет картины о биографии певицы составит примерно 60 миллионов рублей. В эту сумму войдут постпродакшн и рекламная компания. По словам продюсера, «миллион долларов — это то, что точно вложат в фильм».

Трейлер картины выйдет в ближайшее время, от реакции на него будет зависеть дальнейшее финансирование проекта. Сами съемки займут не менее полугода. По словам продюсера, актерский состав очень разный: там будут и известные, и только начинающие актеры.

Началову покажут в трех возрастах: маленькой девочкой выигравшей конкурс, подростком во время записи хита «Герой моего романа» и взрослой артисткой. Загорский пояснил, что снимает фильм для того, чтобы помочь семье Юлии Началовой.