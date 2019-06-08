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Россия и Швеция могут восстановить состав посольств после высылки дипломатов

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Россия и Швеция могут восстановить состав посольств после высылки дипломатов

Санкт-Петербург, 8 июня. Стокгольм и Москва могут прислать новых сотрудников в посольство взамен высланных ранее дипломатов, заявил посол Швеции в РФ Петер Эриксон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Шведский дипломат сообщил, что общее число сотрудников посольства не регулируется.

«Высылка дипломатов касается индивидуальных сотрудников. Так что и вы, и мы в принципе можем послать нового [сотрудника]. Тут проблема не в этом», — приводит ТАСС слова Эриксона.

Ранее стало известно, что Швеция отказала продлевать визу одному из российских дипломатов, а также отказала на другие запросы со стороны российского диппредставительства. В начале мая официальной представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высылка двух шведских дипломатов — ответная мера на действия Стокгольма.  

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Автор: Данила Копп
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