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Россия

Женщин, способных рожать, к 2033 году в России станет на четверть меньше

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Женщин, способных рожать, к 2033 году в России станет на четверть меньше

Санкт-Петербург, 8 июня.  Число женщин фертильного возраста к 2033 году в России сократится на четверть. Об этом в субботу заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На сессии ПМЭФ, посвященной демографии, Алексей Вовченко рассказал о падении рождаемости в России. Низкие показатели демографии специалисты Минтруда объясняют снижением уровня доходов семей и новым поколением с меньшим числом девушек фертильного возраста.

На этой же сессии представитель Союза педиатров России Лейла Намазова добавила, что более 40% девочек в российских регионах поставлен диагноз анемия — это может помешать им выносить ребенка.

Напомним, что в марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о планах направить на демографическое развитие страны 3,4 трлн рублей — это на 40% больше той суммы, что была потрачена за последние шесть лет. Ожидается, что выделенные средства пойдут на охрану материнства и детства.

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Автор: Евгения Авраменко
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