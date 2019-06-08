Кузнецова рассказала, где Россия «теряет» своих детей

Санкт-Петербург, 8 июня. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на посвященной демографии сессии ПМЭФ рассказала, где Россия «теряет» своих детей, и в каких демографических показателях потом видны эти потери, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы исследовали, где мы теряем недавно рожденных детей: это травмы, болезни и такие трагичные случаи, как выпадение из окон», — рассказала Кузнецова.

Напомним, что случаев выпадения малышей из окон стало так много, что в российских городах даже запустили социальную рекламу с предупреждениями для родителей.

Также Кузнецова считает демографическими потерями нерожденных из-за абортов и даже незачатых – тех, кто теоретически мог бы родиться, но их родители не задумали.

«Так получается, что человек настроен на одного или двух детей, — сказала Кузнецова. – У него так складывается мировоззрение».

По ее мнению, в современном российском обществе превалируют престиж, успех и удобство.

«Ребенок туда совсем не вписывается, — признала она. – Но без него нет еще одной ценности – счастья».

Кузнецова призналась: после рождения первенца сама подумала, что не справится.

«Это было так тяжело, — поделилась она. – А те, у кого было двое, были для меня великими людьми, до которых я еще не доросла».

При этом Кузнецова была из тех, кто поднял руку в ответ на вопрос ведущего о трех и более детях в семье – у уполномоченного по правам ребенка в РФ шесть детей.