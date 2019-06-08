Захарова провела свою «встречу по полях» после ПМЭФ

Москва, 8 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выложила фотографию из отпуска, куда отправилась сразу же после Петербургского международного экономического форума.

На странице представителя внешнеполитического ведомства в Instagram появилась фотография, где Захарова стоит в поле цветов. Вид дипломата совершенно не деловой — на ней шляпка и футболка с открытыми плечами.

«Отпуск! Начнем с люцерновых полей Подмосковья, и дальше за горизонт…» — объявила она.

Снимок вызвал ажиотаж среди подписчиков официального представителя МИД РФ. Они поинтересовались, где именно находится Захарова.

«Солнечногорск», — уточнила она.

«Так вот, что означает встреча на полях», — пошутил в комментариях один из пользователей.

Также пользователей соцсети заинтересовало, куда дальше отправится дипломат. Из вариантов и предложений прозвучали Владивосток, Крым, Камчатка.

Однако о своих планах Захарова рассказала еще во время традиционного брифинга 5 июня. Представитель МИД РФ заявила, что после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поедет в Сочи в отпуск. Дипломат отметила, что отдыхала там в прошлом году, и каникулы на черноморском побережье ей очень понравились.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. В это году встреча побила собственный рекорд — на полях форума заключили 650 контрактов на общую сумму 3,1 триллиона рублей.