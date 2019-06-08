Лавров обсудит с главой МИД Мали вопросы сотрудничества в торговой сфере

Москва, 8 июня. Министры иностранных дел России и Мали Сергей Лавров и Тьебиле Драме проведут переговоры в понедельник, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. Они обсудят вопросы сотрудничества в торговой сфере.

На переговорах стороны обсудят темы международной и африканской повестки с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в Африке, сообщили в МИД РФ. Проблематика противодействия терроризму и экстремизму станет еще одной темой встречи министров, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

По информации МИД РФ, особое внимание стороны уделят вопросам продвижения сотрудничества России и Мали в торгово-экономической сфере.

«Предстоит углубленный обмен мнениями о путях наращивания делового партнерства, прежде всего в таких сферах, как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура», — говорится в сообщении дипведомства.

Подчеркивается, что Москва и Бамако поддерживают конструктивный и заинтересованный политический диалог.

Драме будет находиться в Москве с рабочим визитом 9-10 июня.