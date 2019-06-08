В России снизилась смертность среди мужчин

Москва, 8 июня. В России за последние шесть лет на 18 процентов сократилась смертность среди трудоспособного мужского населения, заявил замглавы российского Минздрава Олег Салагай.

«Смертность мужчин трудоспособного возраста в нашей стране с 2012-го года сократилась примерно на 18%», — рассказал он в рамках сессии «Демография как фактор глобальной тенденции» на Петербургском международном экономическом форуме.

Салагай добавил, что с 2011 по 2018 годы существенно сократились показатели потребления алкоголя — с 18 литров до 9,3 литра на человека.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в рамках сессии на ПМЭФ Минтруд объяснил причины, по которым в стране падает рождаемость. Главной из них первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назвал снижение уровня доходов семей. Он подчеркнул, что демографические показатели очень сильно связаны с экономической ситуацией. Если к 2015 году показатели рождаемости увеличились на 36 процентов, то в 2016–2018 годах этот результат упал на 5 процентов.

Чтобы улучшить эту ситуацию, сфере демографии нужен курс поддержки семей и роста их доходов, поэтому эти проблемы поднимаются на экономическом форуме в Петербурге, где встречаются руководители компаний и представители власти, уверен Вовченко.