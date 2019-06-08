Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено до конца года

Фукуока (Япония), 8 июня. Заседание Верховного суда Великобритании по делу о долге Украины перед Россией состоится до конца года. Об этом в суббот заявил заместитель министра финансов России Сергей Строчак, который прибыл в Японию на встречу стран G20.

«Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений. Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу», — пояснил он журналистам.

По его словам, предугадать, какое решение примет в итоге Верховный суд, очень сложно. Он может полностью встать на сторону России, а может направить дело в первичную инстанцию. Кроме того, неизвестно, как быстро суд опубликует свой вердикт, сообщает News.ru.

Напомним, что в сентябре прошлого года Апелляционный суд Англии обязал Украину выплатить России непогашенную задолженность по еврооблигациям на 3 млрд долларов плюс проценты, отвергнув три из четырех доводов Киева, который пытался избежать выплаты долга. Однако четвертый довод суд отклонять не стал. В нем Украина заявляла, что Россия якобы надавила на Киев, чтобы тот выпустил еврооблигации и выставил их на продажу. Суд счел, что этот пункт требует отдельного разбирательства. Именно это решение Апелляционного суда пытается в настоящий момент оспорить Россия.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что даже если суд встанет на сторону России, у Украины нет денег, чтобы вернуть долг — ни по частям, ни сразу. Он не исключил, что Лондон, вероятнее всего, не станет удовлетворять российскую апелляцию, учитывая то, как рьяно западные страны защищают Украину.