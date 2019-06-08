«Защитники» Голунова пытаются парализовать правоохранительную систему РФ

Журналист «Медузы» Иван Голунов, подозреваемый в производстве и сбыте наркотиков, был задержан вовсе не по политическим мотивам, уверены депутаты Госдумы Евгений Федоров и Виталий Милонов.

Ивана Голунова оперативники МВД вели больше года, сообщает собственный источник Федерального агентства новостей; правоохранители не знали ни его фамилии, ни рода занятий. По версии следствия, Голунов был сбытчиком наркотиков в ночных клубах, и это полностью подтверждают оперативные материалы, которые будут представлены общественности вместе с результатами экспертиз. Сегодня Никулинский суд рассмотрит вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что сторонники Голунова попросту пытаются раскачать ситуацию в стране, чтобы в России повторилась украинская ситуация 2014 года. Также он выразил мнение, что либералы стараются воспрепятствовать нормальной работе правоохранительной системы.

«Это своеобразная тактика, которая была использована, например, на Майдане. Нарушителей закона отбивали, это создало обстановку безнаказанности. Эта же тактика используется для проверки правоохранительной системы Российской Федерации. Стоит задача ее парализовать, чтобы она не могла бороться с преступностью. С помощью метода паралича они пытаются создать возможность для преступников оставаться безнаказанными, чтобы в дальнейшем создать условия для свержения российского государства. Это давняя и известная тактика. Необходимо просто взять на карандаш участников этого процесса. То ли они дураки, то ли сознательно являются врагами нашего отечества», — говорит законодатель.

Коллега Федорова по парламенту Виталий Милонов в свою очередь обратил внимание на то, как либеральная пресса травит чиновников, но при этом покрывает своих соратников, которые, возможно, являются преступниками.

«Если вы вместо этого журналиста возьмете любого госслужащего, полицейского, то все эти издания будут писать диаметрально противоположные вещи: «Все они такие, мы давно подозревали!» Для них не важно, есть основания или нет. Они все знают лучше нас. Суть для них не важна, по их мнению, во всем виноваты полицейские, чекисты; подбросили, оболгали. Логика «активистов» уровня инфузории-туфельки сводится к одному: им можно все, они «прогрессивные», все, что они сделают, они сделают во благо», — говорит депутат Госдумы.

Он также заметил, что на защиту Голунова все встали исключительно потому, что тот открыто выступал против официального курса России.

«Все говорят только про то, что он очень хороший, а хороший он только потому, что он против действующей власти в России. И подключились к этому не только откровенно либеральные издания, которые всегда воняют как вонючие носки, но и всякие Кристины Потупчики. То есть те, кто, с одной стороны, подобострастно ходит в государственной тусовке, но с другой — либеральная сущность нет-нет да и расчехлится», — заключил Виталий Милонов.

Независимый аналитик и социолог Алексей Филлипов также не нашел ничего удивительного в поведении либералов.

«К сожалению или к счастью, так устроено современное общество. В условиях свободы слова агрессивное меньшинство всегда будет пытаться доминировать над добродушным большинством. Вместо того чтобы дождаться результатов экспертиз, это агрессивное меньшинство бросилось защищать своего представителя. Это печально, но что поделаешь? Хотя, конечно, всем стоило бы дождаться результатов полицейских экспертиз», — подытожил Алексей Филлипов.

Стоит отметить, что читатели ФАН единодушно поддержали арест оскандалившегося журналиста и считают, что он должен понести заслуженное наказание.