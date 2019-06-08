Орешкин рассказал о желании РФ наращивать поставки азербайджанской продукции

Санкт-Петербург, 8 июня. Москва планирует увеличить импорт продовольственной продукции из Азербайджана. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам российского министра, нынешние темпы роста поставок продовольственной продукции неплохие. Однако складывается такая ситуация, что на российском рынке преобладает продукция из Китая и Турции, отметил Орешкин.

«Надо этот вопрос решить и реализовать. Сейчас ведется работа по развитию направления «Север-Юг» для увеличения продовольственного потока», — передает корреспондент ФАН слова Орешкина.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал расширять сотрудничество и создать комитет, который будет заниматься дружественными связями России и Азербайджана.