Осташко заявил, что Венедиктов ответственен за госпитализацию Симоньян после нападения Соболь

Политолог Руслан Осташко уверен, что именно главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов допустил провокацию юриста ФБК Любови Соболь в отношении беременной Маргариты Симоньян.

Вечером 6 июня кандидат в Мосгордуму и «юрист» так называемого ФБК Любовь Соболь в течение получаса прождала в редакции «Эха Москвы» главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян. Дождавшись ее появления, Соболь в грубой форме стала расспрашивать журналистку об очередном «расследовании» ФБК касательно жилья в столице. Симоньян она просила прокомментировать, как мэр Москвы Сергей Собянин относится к расследованию Фонда.

Симоньян, к теме квартир не имеющая никакого отношения, на вопросы отвечать отказалась и попросила оградить ее от Соболь. Сотрудники «Эха» увели журналистку в кабинет, а «юрист» осталась ни с чем.

В редакцию Соболь пришла на передачу, где говорила о своей кампании по выборам в Мосгордуму. Главный «эховец» Алексей Венедиктов не мог не знать, что Соболь и Симоньян пересекутся в редакции, утверждает Осташко. Он напомнил о покушении на убийство журналистки Татьяны Фельгенгауэр в конце октября 2017 года. Инцидент произошел в редакции «Эха». Правила безопасности с тех пор серьезно ужесточили, следовательно, Венедиктов знал, кто в тот вечер будет в здании.

Соболь в своем микроблоге на Twitter написала, что с Симоньян она «столкнулась». Очевидцы же сообщают, что юрист прождала главреда RT не менее получаса.

В пользу того, что расспросы Симоньян со стороны Соболь были именно провокацией, говорит и тот факт, что Любовь участвует в выборах в Мосгордуму этой осенью, отметил политолог. В партии она не состоит, а ее электоральная поддержка ничтожна, поэтому сейчас Соболь делает все, чтобы создать ажиотаж вокруг собственной персоны, а Венедиктов постоянно помогает ей в этом, предоставляя время в эфире.

Однако пиар Соболь на «Эхе» не помогает юристу ФБК набирать политические очки, учитывая прошлые провалы, участие ее бизнес-партнера в картеле и специфические вкусы мужа Сергея Мохова.