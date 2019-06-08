Кудрин назвал три шага в борьбе с коррупцией в России

Санкт-Петербург, 8 июня. Внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти позволит справиться с коррупцией в России. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией», — сказал он.

Кудрин в связи с этим назвал три шага в борьбе с коррупцией в стране. По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных. Аудитором при этом станет сама Счетная палата.

«Второй шаг — понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать. Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию», — добавил Кудрин.

Третьим пунктом экономист назвал открытый диалог. Обратная связь, по его словам, должна иметь разные форматы.

Напомним, в прошлом году Центр политической информации представил доклад, в котором говорилось, что президент РФ Владимир Путин возглавил вертикаль борьбы с коррупцией. Впоследствии российский лидер подписал закон о совершенствовании контроля за соблюдением законодательства в антикоррупционной сфере.

Как неоднократно подчеркивал президент, в России должна быть создана атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции.

Петербургский международный экономический форум стартовал в четверг и продлится до 8 июня включительно. В Северной столице уже состоялись встречи и дискуссии по вопросам бизнеса, энергетики, культуры и всевозможных аспектов международных отношений. Участники подписали ряд соглашений.