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Россия

Минздрав заставит россиян к 2024 году курить меньше на 24%

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Минздрав заставит россиян к 2024 году курить меньше на 24%

Санкт-Петербург, 8 июня. На площадке Петербургского международного экономического форума заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал, что в Миндзраве надеются сократить розничную продажу сигарет в России на 24%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Салагай напомнил, что табак остается одним из факторов риска, особенно для российских мужчин. Смертность среди них по-прежнему велика, а средняя продолжительность жизни составляет всего 67 лет. Среди других опасностей — алкоголь, некачественное питание и низкая физическая активность.

«В целом, многие меры уже реализованы, есть факт прироста ожидаемой продолжительности жизни, — рассказал Салагай. – Смертность среди мужчин с 2012 года сократилась на 18%».

Замминистра отметил, что из вредных привычек российских мужчин медленно, но все же уходит алкоголь: с 2011 года потребление алкоголя сократилось с 18 литров на человека в год до 9,3 литра в 2018 году.

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Автор: Евгения Авраменко
© 2019 Федеральное агентство новостей
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