Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани, есть пострадавшие

Краснодар, 8 июня. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, два человека пострадали, сообщили в южном следственном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел в районе хутора Форштадт. Сообщение о жесткой посадке самолета поступило в оперативную дежурную единой диспетчерской службы Новокубанского района в 11.30 по московскому времени. Как оказалось, речь шла о легкомоторном двухместном самолете.

«В самолете находились два человека, — сообщили следователи. — В результате погибших нет, пострадали два человека. Проводим проверку».

Ранее в субботу из-за инцидента при взлете истребителя МиГ-29К закрыли аэропорт индийского Гоа. Как уточнили в ВМС страны, резервуар с топливом истребителя оторвался и упал на землю при взлете самолета, в результате чего произошел пожар.