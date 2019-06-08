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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани, есть пострадавшие

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани, есть пострадавшие

Краснодар, 8 июня. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, два человека пострадали, сообщили в южном следственном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел в районе хутора Форштадт. Сообщение о жесткой посадке самолета поступило в оперативную дежурную единой диспетчерской службы Новокубанского района в 11.30 по московскому времени. Как оказалось, речь шла о легкомоторном двухместном самолете.

«В самолете находились два человека, — сообщили следователи.  — В результате погибших нет, пострадали два человека. Проводим проверку».

Ранее в субботу из-за инцидента при взлете истребителя МиГ-29К закрыли аэропорт индийского Гоа. Как уточнили в ВМС страны, резервуар с топливом истребителя оторвался и упал на землю при взлете самолета, в результате чего произошел пожар.

 

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Автор: Катерина Иванова
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