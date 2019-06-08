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Президента московской фирмы задержали при попытке провоза на ПМЭФ патронов

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Президента московской фирмы задержали при попытке провоза на ПМЭФ патронов

Санкт-Петербург, 8 июня. Уголовное дело заведено в отношении президента московской компании «Интерпроком» Леонида Алтухова после того, как в его машине, следующей на Петербургский международный экономический форум, были обнаружены патроны, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел накануне. При въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ-2019, во время досмотра Land Rover была обнаружена коробка с 50 патронами. За рулем автомобиля сидел 55-летний президент московской компании «Интерпроком». Опасный груз находился в багажнике его транспортного средства, передает «Невские новости».

Результаты эксперты показали, что мужчина пытался провезти на форум патроны, которые относятся к категории боеприпасов к огнестрельному нарезному спортивно-охотничьему оружию, пистолетам, револьверам и ружьям калибром 5,6 миллиметров (Белка, ТОЗ-8М). Боеприпасы были заводского производства. Эксперты подтвердили, что они пригодны для стрельбы.

Президента московской фирмы задержали при попытке провоза на ПМЭФ патронов

Против московского бизнесмена было заведено уголовное дело. Глава «Интерпрокома» отпущен под подписку о невыезде.

Организация «Интерпроком» является разработчиком и дистрибьютором программного обеспечения.

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Автор: Катерина Иванова
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