Президента московской фирмы задержали при попытке провоза на ПМЭФ патронов

Санкт-Петербург, 8 июня. Уголовное дело заведено в отношении президента московской компании «Интерпроком» Леонида Алтухова после того, как в его машине, следующей на Петербургский международный экономический форум, были обнаружены патроны, сообщили в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел накануне. При въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ-2019, во время досмотра Land Rover была обнаружена коробка с 50 патронами. За рулем автомобиля сидел 55-летний президент московской компании «Интерпроком». Опасный груз находился в багажнике его транспортного средства, передает «Невские новости».

Результаты эксперты показали, что мужчина пытался провезти на форум патроны, которые относятся к категории боеприпасов к огнестрельному нарезному спортивно-охотничьему оружию, пистолетам, револьверам и ружьям калибром 5,6 миллиметров (Белка, ТОЗ-8М). Боеприпасы были заводского производства. Эксперты подтвердили, что они пригодны для стрельбы.

Против московского бизнесмена было заведено уголовное дело. Глава «Интерпрокома» отпущен под подписку о невыезде.

Организация «Интерпроком» является разработчиком и дистрибьютором программного обеспечения.