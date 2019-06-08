Минтруд назвал причину низкой рождаемости в России

Санкт-Петербург, 8 июня. Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объяснил падение рождаемости в стране снижением уровня доходов семей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы связываем эту причину с экономикой, с уровнем доходов наших семей, которые за последние годы если не падают, то рост их остановился», — сказал Вовченко.

Он заявил, что в Минтруде видят четкую связь рождаемости с экономикой — это видно по показателям бедности. 79% бедных — это бедные домохозяйства с детьми, привел цифры Вовченко.

«Наличие иждивенца приводит домохозяйство к бедности», — объяснил он.

«К 2015 году мы увеличили рождаемость на красивый коэффициент 1,777 — на 36%, но дальше 2016–2018 годы показали нам, как сильно может ухудшаться этот результат: мы упали в рождаемости на 5%», — рассказал Вовченко.

По его мнению, сфере демографии нужен курс поддержки семей и роста их доходов. Именно поэтому проблемы демографии поднимаются на экономическом форуме в Петербурге, где встречаются руководители компаний и представители власти России.

Евгения Авраменко