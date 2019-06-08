Гражданским лицам на Украине запретят носить камуфляж и полицейскую символику

Украинское правительство приняло к рассмотрению положение, по которому жителям на всей территории от Ужгорода до Мариуполя, не имеющим отношения к ВСУ и силовым структурам, будет запрещено надевать камуфляжную форму, а также облачаться в любую одежду с надписью «Полиция» и соответствующими нашивками. За неповиновение нововведению рядовому украинцу грозят крупные штрафы и исправительные работы.

По мнению независимых экспертов, против идеи кабмина Украины выступят тысячи представителей местных радикальных организаций, использующих камуфляж в качестве униформы. О протестах в связи с этим намерены заявить и украинские охранные предприятия. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Поистине показательная история произошла не так давно в Черниговской области. Там в одном из кафе компания подвыпивших молодых людей в защитной форме и с опознавательными знаками участников боевых действий в Донбассе вступила в конфликт с молодыми людьми, одетыми в форму патрульных полицейских.

В ходе завязавшейся драки несколько ее участников получили серьезные травмы. Разнять молодчиков удалось лишь прибывшему на место происшествия отряду полицейского спецназа, который и выяснил, что среди дерущихся не было ни «ветеранов АТО», ни правоохранителей.

«Эти люди попросту использовали камуфляж и куртки патрульных «для солидности», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат одного из подозреваемых по упомянутому делу Андрей Т. — Сейчас на Украине подобное положение вещей стало обыденным явлением. Например, в общественном транспорте водитель иной раз постесняется потребовать у «героя Донбасса» в засаленной гимнастерке его удостоверение участника боевых действий, а у человека с надписью «Полиция» на куртке — служебную карточку».

Адвокат в данном конкретном случае оказался прав. По самым скромным подсчетам, за последние пять лет на Украине лицами, переодетыми в военную (камуфляжную) форму, а также стилизованную под полицейскую одежду, было совершено около пяти тысяч преступлений, начиная от банальных грабежей и заканчивая убийствами. В пояснении к соответствующему документу, поданному на рассмотрение команды украинского премьера Владимира Гройсмана, отмечено буквально следующее: «Официальный Киев должен предотвратить дальнейшее нивелирование престижа Вооруженных сил Украины и национальной полиции. Необходимо принять все меры для того, чтобы униформа использовалась исключительно по назначению и исключительно теми, кто имеет право на ее ношение».

Каким именно образом авторы идеи намерены воспрепятствовать указанному «нивелированию», ни в самом документе, ни в его синопсисе не указано. Предполагается лишь, что за основу положения будут взяты пункты уже действующего закона о запрете незаконного использования символики «копов».

Так, например, частные охранные фирмы, в чьих названиях фигурирует слово «полиция», обязаны заменить его словом «стража», а соответствующие стилизованные жетоны — на яркие пластиковые бирки. Впрочем, упомянутый действующий закон должного эффекта не возымел.

«Полицейскую форму в любой ее модификации сегодня можно купить в любом специализированном магазине, причем без предъявления всяческих документов, — сказал корреспонденту ФАН куратор общественной группы «Закон, порядок, честь» Артем Дуплик. — Я еще не говорю об интернет-магазинах, где каждый желающий приобретет себе даже личный номер нагрудного значка «копа». Проблема заключается в том, как власти поведут себя с владельцами камуфляжной формы среди охотников, рыболовов, да и простых обывателей, надевающих «пятнистые штаны» на дачу или в лес».

Отказываться от «пятнистых штанов» не намерены не только вышеперечисленные категории жителей Украины. Как заявил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности один из руководителей киевской националистической организации, «снять камуфляж и сорвать знаки отличия можно только с поверженных патриотов».

«Это такие же символы нашей борьбы, как сабля и флаг, — сказал он. — Если будет нужно, мы отстоим свое право на патриотическую униформу!»

Тем временем государственные администрации ряда украинских регионов уже запустили так называемые «пилотные проекты» по ограничению ношения «одежды, приближенной к униформе ВСУ и Национальной полиции». Максимальный штраф за нарушение таких ограничений составляет около 50 тысяч гривен (приблизительно 122 тысячи рублей).