Путин пожелал успехов победителям конкурса «Моя страна — моя Россия»

Москва, 8 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», отметив искреннюю заинтересованность каждого участника в будущем родного края. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Российский лидер указал, что форум выступает востребованной и авторитетной площадкой для привлечения молодежи к решению актуальных задач социально-экономического развития регионов России.

«Отмечу, что представленные в ходе конкурса инициативы наглядно демонстрируют большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал нашей молодежи», — говорится в обращении главы РФ.

Президент обратил внимание на интересные подходы в решении вопросов, представленные участниками конкурса. Так, ребята показали свое видение касаемо совершенствования инфраструктуры, благоустройства территорий, а также создания комфортных условий для жизни, работы и учебы.

Российский лидер уверен, что активная жизненная и гражданская позиция, а также энергия позволят участникам конкурса осуществить намеченные планы. Путин пожелал победителям успехов.

Напомним, всероссийскому просветительскому проекту «Моя страна — моя Россия» в 2019 году исполняется 16 лет. Он появился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. В 2004–2005 годах было проведено пробное мероприятие – студенческий конкурс «Твой город XXI века». В 2005 году стартовало межрегиональное одноименное мероприятие – конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Идея конкурса заключается в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Ранее президент РФ поздравил участников, организаторов и гостей финального этапа 50‑х открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.