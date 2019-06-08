Аксенов допустил досрочный запуск поездов по Крымскому мосту

Санкт-Петербург, 8 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), допустил досрочный запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Аксенов сообщил, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на то, что первые поезда пойдут по нему раньше обозначенного срока.

«По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — приводит ТАСС слова главы Крыма.

По его словам, благодаря открытию железнодорожной части Крымского моста полуостров станет доступнее для жителей разных регионов России. Аксенов добавил, что в данный момент формируется расписание, сообщил телеканал «360».

Ранее сообщалось, что открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь 2019 года. Отмечается, что первые поезда пойдут в Петербург и Москву.

Крымский мост, протяженность которого 19 километров, соединил Керченский и Таманский полуострова. Автомобильное движение по мосту было запущено в середине мая прошлого года. На церемонии открытия сооружения присутствовал президент России Владимир Путин.