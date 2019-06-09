Сирийская армия набирает подкрепление для продолжения операции в Идлибе

Дамаск, 9 июня. Сирийская армия набирает подкрепление, чтобы продолжить операцию по очистке «демилитаризованной зоны», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне сирийская армия направила подкрепление в сторону южной стороны Идлиба и северной части Хамы. Соответствующее решение было принято на фоне сообщений о подготовке к маршу по «демилитаризованному» району.

Военный источник в телефонном разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что группы террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 и их союзники вчера выпустили несколько ракет по городу Сальхаб и городу Махра, расположенным в северной части Хамы, в результате был ранен один человек и повреждены многие дома.

Источник подтвердил, что террористические группировки продолжают нести тяжелые потери в результате воздушных ударов, ракетных ударов и артиллерии. Они неоднократно нарушали мировое соглашение по Идлибу и использовали «демилитаризованную зону» в качестве платформы для повторных атак на города Хамы.

Согласно источнику, сирийское военное подкрепление было направлено на фронты, особенно в северные и западные пригороды города Хама и в окрестности Идлиба с целью нанести широкомасштабный удар по позициям боевиков.

Операция в демилитаризованной зоне стала необходимостью, которую нельзя откладывать. Эта операция продлит безопасность городов и поселков Скальбия, Мхарде, Аль-Азизия, Аль-Расиф и нескольких других деревень, прилегающих к линиям соприкосновения сирийской армии и позиций боевиков, развернутых в частях северной и северо-западной Хамы.

Источник сообщил, что вооруженные террористические организации в течение нескольких недель продолжали непрерывно нарушать мировые соглашения путем ударов по позициям сирийской армии, а также городам и жилым районам.

При поддержке российского союзника сирийская армия смогла восстановить контроль над несколькими деревнями, находящимися под контролем вооруженных террористических организаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.