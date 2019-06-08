Более 900 беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 1 июня. Более 900 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 904 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 374 человека, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 530 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток граждане Сирии не возвращались.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее военнослужащие РФ в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям района Хальвания, расположенного в Алеппо. Эта часть города является одной из самых пострадавших во время войны с террористами. Сирийцам передали рис, муку, тушенку, чай, сахар хлеб и другие продукты первой необходимости. Первыми гумпомощь получили женщины. Многие жительницы Алеппо пришли с детьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.