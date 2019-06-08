Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов. События дня. ФАН-ТВ

Поиск причин авиакатастрофы
Причин для прекращения производства Sukhoi Superjet 100 нет. Трагедия в Шереметьево произошла не из-за того, что лайнер был неисправен. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, к авиакатастрофе привело множество факторов, в том числе, человеческий.
«Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — заявил заместитель председателя правительства РФ.
Напомним, авиакатастрофа с Superjet 100 произошла 5 мая. Самолет загорелся при жесткой посадке. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование, которое покажет, что же стало реальной причиной произошедшего.
Переговоры Исламбада и Нью-Дели
Исламабад готов начать переговоры с Нью-Дели. Письмо с таким содержанием премьер-министру Индии Нарендре Моди отправил премьер Пакистана Имран Хан. Об этом сообщают индийские СМИ. Отношения между странами долгое время были напряженными, а в этом году они обострились еще сильнее. В феврале на севере Индии смертник совершил подрыв. Погибли 45 человек. Ответственность за теракт тогда взяла на себя радикальная группировка «Джаиш-е-Мухаммад», которая, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Конфликт нарастал, и через некоторое время над Кашмиром произошел воздушный бой между истребителями двух стран. Примет ли предложение Исламбада Нью-Дели? К чему приведут переговоры? Мы будем следить за развитием событий.
Россию исключат из Лиги чемпионов?
Нашу страну могут исключить из новой футбольной Лиги чемпионов. Как заявил официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо, причиной этого могут стать низкие показатели в рейтинге УЕФА. Дело в том, что Ассоциация европейский клубов предложила сделать Лигу чемпионов закрытым турниром без системы квалификации. На поле будут выходить клубы, которые показали высокий результат в прошлых сезонах. Будет четыре группы по восемь команд, а не как сейчас восемь групп по четыре клуба в каждой. Серехидо уверен, такой формат станет выгодным для богатых клубов, так как пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает.
«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — поясняет Даниэль Серехидо.
Пожар в колонии
В колонии в Свердловской области, где, предположительно, находится около 600 заключенных, произошел серьезный пожар. Возгорание началось в производственном корпусе — цехе деревообработки. Огонь охватил несколько сооружений, в том числе, и бараки, где находятся заключенные. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны.