Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов. События дня. ФАН-ТВ

Поиск причин авиакатастрофы

Причин для прекращения производства Sukhoi Superjet 100 нет. Трагедия в Шереметьево произошла не из-за того, что лайнер был неисправен. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, к авиакатастрофе привело множество факторов, в том числе, человеческий.

«Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд, и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», — заявил заместитель председателя правительства РФ.

Напомним, авиакатастрофа с Superjet 100 произошла 5 мая. Самолет загорелся при жесткой посадке. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование, которое покажет, что же стало реальной причиной произошедшего.