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Спасатели из разных стран мира провели учения в подмосковном Ногинске

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Спасатели из разных стран мира провели учения в подмосковном Ногинске

Москва, 8 июня. Масштабные показательные учения сил МЧС разных стран прошли на учебно-тренировочном полигоне в подмосковном Ногинске, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

В учениях принимали участие более тысячи человек, было задействовано порядка 200 единиц техники. Стоит отметить, что в мероприятии принимали участие не только российские специалисты, но и иностранцы. Речь идет о спасателях из 12 стран, в том числе Белоруссии, Армении, Вьетнама, Таджикистана.

Спасатели из разных стран мира провели учения в подмосковном НогинскеОрганизаторы придумали для спасателей историю, чтобы специалисты работали в рамках этого сюжета. Сотрудникам МЧС нужно было потушить пожар на заводе боеприпасов, ликвидировать последствия наводнений, возгорание в самолете и лесной пожар. 

Спасатели из разных стран мира провели учения в подмосковном Ногинске

Особое место в учениях уделили беспилотникам. Они в режиме реального времени создают 3D-изображение ЧП, а также способны доставлять небольшие грузы весом до килограмма. Это, в частности, средства индивидуальной защиты, необходимые для ограничения попадания дыма и ожога дыхательных путей. Дроны способны преодолевать расстояние до трех километров, отдаляясь от источника связи.

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Автор: Данила Копп
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