 Экс-супруг осужденной в США россиянки согласен на совместную опеку

Канзас, 8 июня. Бывший муж осужденной в США россиянки Богданы Осиповой Брайан Мобли заявил, что согласен на совместную опеку над их общими детьми, за вывоз которых из США женщину осудили на семь лет тюрьмы. По словам мужчины, в жизни детей должны присутствовать оба родителя.

Как рассказали адвокаты, Мобли и раньше предлагал разделить опеку, а переговоры по этому поводу велись вплоть до вынесения приговора, пишет РИА Новости. При этом, на процессе мужчина просил не выпускать Осипову из тюрьмы в обозримом будущем. Мобли считает, что в противном случае он потеряет всякую надежду видеть детей.

Напомним, что 6 июня суд в Канзасе приговорил гражданку России Богдану к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство. Женщина должна будет также в течение трех лет после освобождения находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов.

Осипова выехала за пределы Соединенных Штатов с их общим с Мобли ребенком в 2014 году, на тот момент женщина была беременна вторым их общим ребенком. Суд в США передал безраздельное опекунство над детьми супругу Осиповой.

В 2017 году она вернулась в США, чтобы решить спорный вопрос с мужем и была задержана. При этом, российский суд принял решение в пользу матери, назначив их отцу выплату алиментов. Дети Мобли и Осиповой живут в России под опекой тети россиянки.

Как ранее сообщалось, российская сторона намерена добиваться пересмотра дела Осиповой, которое, по словам дипломатов, является очередным грубым нарушением прав российских граждан властями США.