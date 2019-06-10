Российские военные повторили операцию по спасению экипажа «Союз МС-10»

Военнослужащие поисково-спасательной группы 17-й бригады армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа отрабатывают навыки по спасению космонавтов во время встречи аппаратов транспортных пилотируемых кораблей «Союз».

Утром 11 октября 2018 года космический корабль «Союз МС-10» стартовал с «Байконура» к МКС. Неожиданно на 119-й секунде трансляция прекратилась: на ракете-носителе «Союз-ФГ» случилась авария. В считаные секунды космонавты десантировались — их приземление прошло успешно благодаря точным и быстрым действиям спасателей. Образцовый сценарий для поисково-спасательной группы ЦВО военнослужащие отрабатывают с точностью до секунды.

Над аэродромом «Упрун» в Челябинской области взлетает самолет Ан-26. Через 12 минут экипаж обнаруживает упавшую капсулу с космонавтами. В одно мгновение в поле на вертолете Ми-8 десантируется группа из трех спасателей и одного медика.

«Это был Казахстан, предельный ветер. Мы увидели объект, парашют и через пару минут уже были на месте, — вспоминает события октября фельдшер парашютно-десантной группы Андрей Новоселов. — Для нас это было неожиданностью».

«Объект находится на боку. Буду устанавливать визуальный контакт с космонавтами», — передает по рации спасатель.

Парашютно-десантная группа открывает крышку капсулы и медленно вытаскивает на траву находящегося в ней космонавта.

Андрей Новоселов проверяет зрачки, внятность речи пилота. Перегрузки, которые космонавт испытал за 10 минут спуска, не снились даже гонщикам «Формулы-1». Врачей с «Байконура» ему лучше ожидать в положении лежа. Медик раскрывает медицинскую сумку спасательной парашютно-десантной группы. Ее вес — около 50 кг.

«Здесь имеются перевязочные материалы, средства для иммобилизации и транспортировки, то есть при переломах, кровоостанавливающие препараты, медицинские препараты для экстренной неотложной помощи, инструменты, изделия для интубации трахей и так далее, — рассказывает корреспонденту Федерального агентства новостей Андрей Новоселов. — Еще есть бинты, кровоостанавливающие жгуты. Даже средства диагностики имеются».

От слаженных действий парашютно-десантной группы зависят жизнь и здоровье экипажа. Регулярные тренировки помогают спасателям быть в форме при любой нештатной ситуации.

«Поэтому все, что мы тогда делали, нужно снова повторять. Что-то исправлять, дополнять, совершенствовать», — считает Андрей Новоселов.

Через полтора часа на место прибывают анестезиолог, травматолог и терапевт. Врач снимает гемодинамические показатели космонавта. Измеряет пульс, давление, насыщенность крови кислородом.

«Состояние удовлетворительное. У космонавта жалоб нет», — сообщил начальник медицинской службы в/ч 45123А старший лейтенант Денис Шуба.

В это время, пройдя путь длиной 600 километров, на поле заезжает поисково-эвакуационная машина-амфибия «Синяя птица». Гордость российских поисковиков с легкостью преодолевает реки, болота, грязь и снег. С помощью этой машины космонавтов доставляют на вертолет — в специальных креслах.

«Давай, двигаемся назад», — командуют по рации водителю.

«Если какая-то нештатная ситуация и погода (туман или обледенение), тогда мы космонавта сажаем в салон и везем в Джезказган», — сказал корреспонденту ФАН техник отделения поиска 17-й бригады армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО Сергей Шишлев, выкручивая руль.

Нередко подступиться к космонавтам можно только на вертолете. Тогда их эвакуируют с помощью так называемой люльки. Спасатель спускается в ней на землю по закрепленному у двери Ми-8 тросу, забирает и поднимает космонавта на борт.

Вся спасательная операция длится в среднем пять часов. На выполнение учебного задания ушел всего один.

«После эвакуации космонавтов люди еще работают с объектом, — объяснил корреспонденту ФАН начальник поисково-спасательной, парашютно-десантной службы поиска и спасения 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО Евгений Солнцев. — Есть часть срочных грузов, которые в течение 2 часов 30 минут должны быть эвакуированы с объекта».

В учениях приняли участие 25 человек. Среди них как молодые, так и опытные военнослужащие, за плечами которых не один десяток лет службы.

«Тренировка показала, что личный состав к выполнению задачи готов! Ошибок не было, все было замечательно», — заявил Евгений Солнцев.

Следующий маневр для поисковиков-спасателей состоится в конце августа, при участии Росавиации. Перед этим, 25 июня, военнослужащие примут участие в масштабных учениях в Казахстане. На этот день запланирована посадка спускаемого транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11». После долгой экспедиции он должен доставить на Землю космонавта Олега Кононенко и двух астронавтов: Энн Макклейн из NASA и Давида Сен-Жака из Канадского космического агентства.