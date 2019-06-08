Программу углубления интеграции РФ и Белоруссии реализуют до 2023 года

Санкт-Петербург, 8 июня. Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов. Об этом рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным на полях ПМЭФ-2019.

По словам белорусского министра, программу представят премьер-министрам двух стран до 21 июня. Он уточнил, что в целом программу углубления интеграции Москвы и Минска реализуют за четыре года максимум, то есть до 2023 года.

Крутой уточнил, что мероприятия, предусмотренные в обновленной программе, будут направлены в первую очередь на экономическую интеграцию, а не на политический компонент.

«Это экономическое, финансовое сближение, взаимодействие, унификация. Они будут очень тесными», — сказал министр.

Он также добавил, что в энергетическом пакете мероприятий стороны обсуждают вопросы формирования единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также рынка электроэнергии.

«И только в комплексе будет рассматриваться вопрос в том числе и о компенсации за налоговый маневр», — указал он.

Москва и Минск, по его словам, обсуждают также интеграционные мероприятия в рамках социального блока, финансового рынка и промышленности.

Напомним, каждый год 2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух держав подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт подписания дал старт процессу взаимной интеграции стран.

Москва и Минск впоследствии договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе он обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Ранее на встрече с белорусским коллегой Орешкин рассказал о том, что Москва и Минск обсуждают возможность ее создания. Он также указал, что рабочая группа РФ и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции проведет заседание 15 июня в российской столице.