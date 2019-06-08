Аэропорт Гоа закрыли из-за инцидента с МиГ-29К и пожара

Панаджи, 8 июня. Индийский аэропорт Гоа закрыли после инцидента при взлете истребителя МиГ-29К, сообщили представители Военно-морских сил Индии на официальной странице военного ведомства в Twitter.

На данный момент на территории аэропорта проводятся работы по устранению последствий инцидента. Воздушная гавань временно приостановила работу.

«Аэропорт Гоа временно закрыт на несколько часов из-за пожара, который произошел после того, как резервуар с топливом истребителя МиГ-29К оторвался и упал на землю при взлете [воздушного судна]», — пояснили в ВМС Индии.

Уточняется, что самолет в результате инцидента не пострадал.

6 июня вылетевший из Москвы в Бордо самолет Airbus-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за инцидента на борту был вынужден вернуться в столичный аэропорт «Домодедово». Как оказалось, на борту лайнера сработал датчик неисправности шасси.