Криминальные разборки между боевиками конкурирующих группировок, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, иногда способны облегчить задачу правительственным силам и поднять на свет неизвестные факты о войне в Сирии. Стало известно о гибели в Сирии «заслуженного» боевика из Крыма, последовательного врага России.

Как сообщают местные источники, боевик был застрелен, когда колонну террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли неизвестные. Попавший под обстрел отряд входит в группировку, лояльную полевому командиру Абу Рашиду.

Сами боевики полагают, что нападение 5 июня было совершено одной из группировок, входящих в «Свободную сирийскую армию». Несмотря на вынужденный альянс в борьбе против Сирийской арабской армии, у радикальных боевиков «Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, которые смогла поставить под контроль запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) остаются непримиримые противоречия с преимущественно протурецки настроенными группировками «Свободной сирийской армии».

В результате обстрела был подбит один пикап боевиков «Ан-Нусры», а находившийся в нем полевой командир по имени Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен.

Как утверждают знакомые с крымчанином боевики, Абдуль-Ильгиз аль-Керим приехал из Крыма в Алеппо три года назад. В 2016 году Восточный Алеппо еще оставался под властью боевиков, как и Восточная Гута, а правительственная армия была надежно связана изнурительными боями с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Аль-Керим вступил в Алеппо в группировку «Ибаду ар-Рахман», в составе которой и продолжал воевать, прошел через эвакуацию в Идлиб и остался в рядах «непримиримых» боевиков.

Как выяснилось, убитый боевик был давним и последовательным врагом России — ранее он воевал против народных республик Донбасса в составе националистического батальона «Крым» в составе запрещенного в России «Правого сектора»1. Батальон состоял из крымских татар и был создан Исой Акаевым. Целью его участников было уничтожение народных республик Донбасса, а после война на территории Крыма для вытеснения российских сил и отмены решения народного референдума о выходе Крыма из состава Украины и его возвращении в РФ.

В 2014 году Абдуль-Ильгиз аль-Керим получил тяжелое ранение — вероятнее всего, в ходе боев в Иловайском котле. Там нацбатальон «Крым» был полностью разгромлен. После расформирования батальона в 2015 году боевики перешли к криминальному бизнесу. С помощью вывезенного из зоны боевых действий оружия они «работали» в Киевской и Херсонской областях, обкладывая данью предпринимателей. После ряда резонансных происшествий Киев вынужден был обратить внимание на распоясавшихся «героев АТО». Часть из них, которым, видимо, было все равно где воевать, подалась в Сирию.

Стоит отметить, что об участии крымских татар в боях в Сирии на стороне террористических группировок заявлял, например, глава запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

В Алеппо крымско-татарские боевики подались в созданную летом 2015 года группировку «Крымский джаамат», которую возглавлял некий Рамазан. «Беспризорными» крымские боевики оставались недолго — уже осенью они присягнули на верность боевому отделению международной террористической организации «Аль-Каида»1. Уже через год было объявлено о создании в составе группировки «Джебхат ан-Нусра» отряда «Ибаду ар-Рахман», состоящего из крымских татар. Именно в этой бандгруппе воевал Абдуль-Ильгиз аль-Керим, который из крымско-татарского националиста смог «вырасти» до члена международной террористической организации.

У таких людей, как Аль-Керим, нет принципиальных политических убеждений, считает политолог, аналитик Александр Асафов — в первую очередь ими движет желание воевать и убивать, которое находит опору в радикальных религиозных и националистических взглядах. Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что в украинском обществе сейчас огромное количество таких людей, и некоторые из них решают продолжить свою борьбу за пределами Украины.

«Это убежденные террористы, которые реализуют свою тягу к насилию и хаосу на всех возможных театрах военных действий, от Сирии до мирных европейских городов. Очевидно, что все эти «активисты», которыми так гордится украинское государство, все проходят террористическую подготовку в лагерях за пределами Украины, достаточно далеко. Этот человек решил вести джихад против России не только на ее границах, но и там, где считал возможным хоть как-то повредить, — отметил собеседник ФАН. Таких на самом деле много, проблема известная: вопреки мнению наших западных партнеров, главной проблемой в мире является не «российская угроза», а международный терроризм, с которым Россия эффективно борется».

По мнению аналитика, идеологическая составляющая в подобных группировках — состоят ли они из крымских татар, туркоманов или арабов — является вторичной, как и для их спонсоров. Асафов напомнил о случаях, когда Служба безопасности Украины пыталась применить против России захваченных боевиков ИГИЛ1. В целом, по его словам, на Украине сейчас достаточно благоприятная ситуация для радикалов всех мастей, в том числе исламистов.

«Вербовочная организация запрещенной в России группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 на Украине себя чувствует прекрасно — у них там открытый общественный офис, они получают время на телеканалах. А почему так происходит? Потому что это звенья одной большой антироссийской игры, модерируемой вовсе не из Киева. Ей управляют те же центры, которые управляют силами, противостоящими Башару Асаду и сирийской армии. Поскольку дирижер один, он перекидывает своих сотрудников с одного участка работы на другой. Поэтому мы видим такое удивительное взаимопроникновение, когда на Украине существуют вербовочные базы и финансовые центры «Исламского государства», а под флагами джихадистских группировок на Ближнем Востоке и Африке сражаются граждане Украины. Это объясняется тем, что хозяин у них один, и он находится в Соединенных Штатах», — подытожил Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.