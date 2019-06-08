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Грузовик перевернулся на въезде в Кемерово

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Грузовик перевернулся на въезде в Кемерово

Кемерово, 8 июня. Дорожно-транспортное происшествие произошло на въезде в Кемерово, перевернулся грузовой автомобиль МАЗ.

Инцидент произошел утром субботы в районе поворота в микрорайон Кедровка. Очевидцы опубликовали в Сети видеоролик, на котором видны последствия аварии. По словам пользователей, водитель грузовой машины пытался уйти от столкновения.

«ДТП перед Кедровкой», — написал автор видео.

Очевидцы аварии уточнили, что в сторону города со стороны микрорайона образовалась большая пробка. Как сообщает «Газета Кемерова», информации о пострадавших в ДТП не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ДТП на трассе «Липецк – Елецк» в районе населенного пункта Кулешовка. В результате аварии с участием двух легковых автомобилей и автобуса погибли три человека.

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Автор: Екатерина Кухарева
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