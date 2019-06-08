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Поправившиеся Кудрявцева и Собчак вызвали вопросы у зрителей премии «Муз ТВ»

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Поправившиеся Кудрявцева и Собчак вызвали вопросы у зрителей премии «Муз ТВ»

Москва, 8 июня. Ведущими премии «Муз ТВ» в этом году стали Ксения Собчак и Лера Кудрявцева. Зрители церемонии не прошли мимо того факта, что артистки появились на красной дорожке немного пополневшими.

Вопросы россиян были обращены и к Кудрявцевой, и к Собчак. Однако ведущая «Секрета на миллион» и не скрывала того факта, что в подобранное платье влезть ей было непросто.

Как пишет Teleprogramma.pro, выбрать наряд Кудрявцевой помогла Белла Потемкина. Дизайнер обратила внимание звезды, что в этом сезоне модны приталенные платья. Телеведущая посетовала, что поправилась во время отпуска в Маймами, однако прислушалась к совету.

Стоит отметить, что премия «Муз ТВ» стала первым рабочим мероприятием молодой мамы после каникул. В США Кудрявцева отметила свой день рождения вместе с мужем и десятимесячной дочерью.

Более загадочной персоной оказалась Собчак. Многочисленные вопросы зрителей остались без ответа, поэтому они были вынуждены самостоятельно искать его.

«Собчак беременна?» — интересовались пользователи соцсети, которые обратили внимание на округлившийся живот ведущей.

Поправившиеся Кудрявцева и Собчак вызвали вопросы у зрителей премии «Муз ТВ»

Однако некоторые пользователи предположили, что дело не в интересном положении светской львицы, а в неудачном выборе платья.

«Ну по чему нельзя подобрать для Собчак что-то такое, чтобы на ней сидело и смотрелось? Что это за платье?»  — поинтересовались в комментариях.

Поправившиеся Кудрявцева и Собчак вызвали вопросы у зрителей премии «Муз ТВ»

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Автор: Катерина Иванова
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