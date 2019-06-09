Боевики «ан-Нусры» атаковали жилые районы на северо-западе Хамы

Дамаск, 9 июня. В попытке компенсировать свои поражения террористические группы, развернутые в северных деревнях сирийской провинции Хама, атаковали несколько районов в регионе с помощью гранатометов. Источник в полиции Хамы сообщил, что снаряды упали в окрестностях Казу, Самака и Шараа, ранив мирных жителей и нанеся существенный материальный ущерб их домам, а также государственной и частной собственности.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По полученной нами информации, «террористические группы, развернутые на севере и северо-западе сирийской провинции Хама с помощью гранатометов атаковали жилые кварталы в городе Мхарде, причинив ущерб некоторым домам, а также государственной и частной собственности и инфраструктуре, к счастью, жертв среди гражданского населения нет».

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что сирийская армия продолжает продвигаться в пределах административных границ провинции Идлиб, освобождая все десятки населенных пунктов и деревень после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России организацией «Джебхат ан-Нусра»1.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия при поддержке военно-воздушных сил России смогла освободить от незаконных вооруженных группировок населенные пункты Аль-Касабия, Аль-Кирута, Аль-Харда, Аль-Хумейрат, расположенные в провинции Идлиб. Это произошло после длительных боестолкновений с боевиками, результатом которых стала ликвидация участников группировок и их боеприпасов.

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает утверждать свои позиции в освобожденных регионах, чтобы закрепить за ними статус безопасных.

1 Организация запрещена на территории РФ.