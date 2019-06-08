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Власти Петербурга поддержали строительство консультативно-диагностического центра в Славянке

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Власти Петербурга поддержали строительство консультативно-диагностического центра в Славянке

Санкт-Петербург, 8 июня. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина и генеральный директор «Русской Балтики» Александр Сушков подписали соглашение о строительстве в микрорайоне Славянка консультативно-диагностического медицинского центра.

Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Власти Петербурга поддержали предложение Сушкова открыть в Славянке медицинский центр, который сможет обслуживать более 110 тысяч человек по программе обязательного медицинского страхования.

«Эта территория действительно нуждается в развитии социальной инфраструктуры, — заметила вице-губернатор. — По последним данным, сейчас там проживает около 50 тысяч человек».

Она добавила, что городская социальная инфраструктура не всегда успевает, поэтому государственно-частное партнерство является отличным решением вопросов, связанных с развитием объектов здравоохранения.

Предполагается, что центр будет построен к 2023 году. Как уточнил Сушков, его услугами смогут пользоваться не только жители Славянки, но и соседних районов – Ленсоветовского и Детскосельского.

Власти Петербурга поддержали строительство консультативно-диагностического центра в Славянке

Строительство медицинского центра будет вестись за счет собственных активов концессионера и средств проектного финансирования. По данным комитета по инвестициям, сумма вложений оценивается в два миллиарда рублей.

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Автор: Катерина Иванова
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