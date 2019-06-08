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Медики рассказали подробности о состоянии Алибасова

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Медики рассказали подробности о состоянии Алибасова

Москва, 8 июня. Состояние музыкального продюсера и заслуженного артиста России Бари Алибасова остается тяжелым. Об этом сообщили врачи из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние пока тяжелое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока еще в реанимации», — подробности рассказали РИА Новости в больнице.

По словам сына продюсера, Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, однако медикам удалось справиться с ожогом дыхательных путей.

Как напоминает телеканал «360», несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за сок.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, пишет News.ru.

Семья создателя группы «На-На» решила подать в суд на производителя средства «Крот». Как сообщил пресс-секретарь музыканта Вадим Горжанкин, иск будет подавать супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина. Он уточнил, что ответчиком выступит ООО «АМС Медиа» (производитель жидкого средства «Крот. Чистые трубы», выпущенного под брендом «Золушка». — Прим. ФАН).

В интервью Федеральному агентству новостей заявил звездный адвокат, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин выразил мнение, что иск супруги Албасова, лежащего в реанимации после употребления химической жидкости, к производителю данного вещества имеет перспективы и может быть выигран.

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Автор: Екатерина Кухарева
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