Европейцы поражены величием и масштабом Крымского моста

Симферополь, 8 июня. Делегация общественников из европейских стран была поражена величием и масштабом Крымского моста, сообщила руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.

Визит делегации, в составе которой были 14 человек из стран Евросоюза, организован по линии представительства Россотрудничества в Люксенбурге. Все представители делегации проходили там курсы по изучению русского языка и теперь решили побыть в России и познакомиться с особенностями регионов.

У европейских общественников по приезде в Крым были запланированы посещение моста через Керченский пролив и встреча со строителями.

«Мы очень ждали поездки на Крымский мост. Все были поражены величием и масштабом этого грандиозного транспортного сооружения. Всем очень понравился мост», — сказала руководитель организации в беседе с РИА Новости.

Говорова-Генард отметила символичность Крымского моста, который, по ее мнению, соединил народы и культуры.

Крым вошел в состав России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла международному сообществу, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено в середине мая прошлого года. Движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста начнется в декабре. Отмечается, что первые поезда по мосту поедут из Симферополя в Москву и Петербург.